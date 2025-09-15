I carri armati israeliani entrano a Gaza City | iniziata la maxi operazione per stanare Hamas
Piano segreto di Usa e Israele per concedere l'asilo politico a leader Hamas: ipotesi Tunisia come fu per Arafat.
Gaza City, i carri armati avanzano. Bombardamenti, fughe a piedi tra le macerie, nessun rifugio sicuro.
Ancora giovani vittime nei raid. Carri armati pronti a occupare Gaza City. Media: "Hamas sposta gli ostaggi". A Doha vertice straordinario dei Paesi arabi. Il Qatar chiede sanzioni.
Carri armati israeliani entrano nei sobborghi di Gaza City: Morite o arrendetevi; I carri armati israeliani entrano a Deir al-Balah, 19 morti per malnutrizione in un solo giorno; Carri armati israeliani entrano a Gaza City, Hamas accetta la tregua.
Gaza, carri armati israeliani pronti all'invasione. Media: «Hamas ha spostato gli ostaggi in superficie per impedire l'operazione dell'Idf». Si riunirà tra qualche ora a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota.
Gaza, carri armati Israele schierati: verso attacco finale – La diretta di oggi 15 settembre. Israele sta completando gli ultimi preparativi per l'offensiva terrestre su Gaza City.