I 12 orologi più belli visti sul red carpet degli Emmy Awards

Gli Emmy Awards confermano una regola ormai affermata. Nel 2025, nessun evento con tante celebrità, che sia un grande torneo di tennis o una cerimonia di premiazione, è completo senza un sacco di orologi fantastici. È stato così anche alla 77ª edizione degli Emmy Awards di domenica sera, dove la stragrande maggioranza dei candidati e degli ospiti indossavano segnatempo degni dell'occasione. In particolare, molti attori hanno scelto i modelli più eleganti, lasciando da parte quelli sportivi che hanno dominato i red carpet negli ultimi anni. Forse non dovrebbe nemmeno più sorprendere ammirare così tanti splendidi esemplari agli Emmy del 2025, considerando quanto questi accessori siano diventati importanti in ogni tipo di show. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

