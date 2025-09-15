I 12 orologi più belli visti sul red carpet degli Emmy Awards
Gli Emmy Awards confermano una regola ormai affermata. Nel 2025, nessun evento con tante celebrità, che sia un grande torneo di tennis o una cerimonia di premiazione, è completo senza un sacco di orologi fantastici. È stato così anche alla 77ª edizione degli Emmy Awards di domenica sera, dove la stragrande maggioranza dei candidati e degli ospiti indossavano segnatempo degni dell'occasione. In particolare, molti attori hanno scelto i modelli più eleganti, lasciando da parte quelli sportivi che hanno dominato i red carpet negli ultimi anni. Forse non dovrebbe nemmeno più sorprendere ammirare così tanti splendidi esemplari agli Emmy del 2025, considerando quanto questi accessori siano diventati importanti in ogni tipo di show. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: orologi - belli
I 6 orologi con quadrante verde più belli che puoi portare a casa con meno di 150 euro
I 7 orologi quadrati più belli che possono essere subito tuoi senza spendere una fortuna, per un tocco di eleganza in più al polso
Questi sono i 10 orologi più belli che trovi ora in offerta su Amazon per il Prime Day
L'Arthur Ashe Stadium è l'attuale sede del miglior tennis e di orologi ancora più belli - facebook.com Vai su Facebook