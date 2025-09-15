le creste in hollow knight: silksong: come cambiano lo stile di gioco e dove trovarle. Le creste rappresentano uno degli aspetti più strategici e versatili di Hollow Knight: Silksong. Questi oggetti, una volta equipaggiati, possono rivoluzionare completamente le modalità di combattimento e l’approccio alle sfide più impegnative. La scelta della cresta giusta permette di modificare i modelli di attacco, l’utilizzo delle abilità e la gestione degli slot per gli strumenti. In questo approfondimento vengono analizzate tutte le creste conosciute nel gioco e le loro caratteristiche principali. la cresta del cacciatore: quella di default. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Hollow knight: silksong, guida ai crested e come trovarli