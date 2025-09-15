L’attaccante danese segna e viene paragonato ad un big della Serie A: i dettagli. Rasmus Hojlund ha rapito i cuori dei tifosi del Napoli e non solo. L’esordio dell’attaccante danese ha entusiasmato l’intera Serie A, con il gol dopo solo 14 minuti dall’inizio della partita. Il suo destro sul secondo palo ad approfittare della splendida imbucata di Spinazzola, ha battuto De Gea e ha siglato il 2-0 dopo il rigore segnato da Kevin De Bruyne. L’olandese, arrivato al Napoli per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku, ci ha messo pochissimo a far dimenticare le prestazioni del gigante belga. Tra i numerosi elogi ricevuti da Rasmus Hojlund, c’è anche quello di un giornalista che si è spinto oltre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

"Hojlund? Diventerà più forte di…": paragone pesantissimo per il danese