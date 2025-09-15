Hojlund? Diventerà più forte di… | paragone pesantissimo per il danese
L’attaccante danese segna e viene paragonato ad un big della Serie A: i dettagli. Rasmus Hojlund ha rapito i cuori dei tifosi del Napoli e non solo. L’esordio dell’attaccante danese ha entusiasmato l’intera Serie A, con il gol dopo solo 14 minuti dall’inizio della partita. Il suo destro sul secondo palo ad approfittare della splendida imbucata di Spinazzola, ha battuto De Gea e ha siglato il 2-0 dopo il rigore segnato da Kevin De Bruyne. L’olandese, arrivato al Napoli per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku, ci ha messo pochissimo a far dimenticare le prestazioni del gigante belga. Tra i numerosi elogi ricevuti da Rasmus Hojlund, c’è anche quello di un giornalista che si è spinto oltre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: hojlund - diventer
Manca ormai veramente poco e il danese Rasmus Hojlund diventerà l'ottavo colpo in entrata del Napoli di questo calciomercato estivo. Classe 2003 e, pertanto, Under22, il centravanti ex Atalanta arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa ob Vai su Facebook
Ci siamo: #Hojlund sempre più vicino al #Napoli. Come anticipato ieri, gli azzurri sono a lavoro per completare l'operazione nella giornata di oggi. Prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligatorio al raggiungimento di un tot di presenze e gol. Operazion - X Vai su X
Hojlund-Napoli, ci siamo! Lo United dice sì al prestito oneroso, le cifre dell'accordo - Ieri pomeriggio, Napoli e Manchester United in videoconferenza hanno cominciato presto a lavorare per ... Scrive gazzetta.it
Per Hojlund al Napoli sono giorni decisivi: i dettagli della trattativa con il Manchester United - L'infortunio di Romelu Lukaku ha privato Antonio Conte di uno dei suoi punti fermi, spingendo il Napoli a tornare sul mercato dopo un'estate ricca di acquisti. Segnala corrieredellosport.it