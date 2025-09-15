Hockey pista | Italia una bella conferma agli Europei Femminili Obiettivo avvicinare le Big

Gli Europei Femminili di hockey pista a Paredes sono andati ufficialmente in archivio. Un appuntamento importante quello con la rassegna continentale, che ha visto le ragazze del ct Valerio Antezza – alla sua prima esperienza personale a questo livello – confermare ancora una volta (6a consecutiva) il terzo posto come piazzamento finale. Le azzurre, con una rosa molto rivoluzionata viste le presenze di elementi giovanissimi quali Ludovica Rossetto, Anna Orsato, Rebecca Taccardi, Teresa Messora, Matilde Ghirardello e la 14enneEmma Cazzola, affiancate da tre importanti veterane come il portiere Veronica Caretta, la capitana Pamela Lapolla e la bomber Elena Tamiozzo, hanno mostrato un gioco strutturato che nei prossimi anni può provare a svilupparsi ed elevarsi con l’intenzione di diventare una solida base per contrastare le “Big Iberiche”, ossia Spagna e Portogallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

