Ho l' opportunità di eliminarlo la coglierò | il messaggio che il killer di Kirk ha cercato di cancellare L' Fbi | Non sta collaborando
Il direttore dell'Fbi: «Il Dna di Robinson sull'asciugamano in cui era avvolto il fucile e su un cacciavite sul tetto del campus. Aveva scritto "ho l'opportunità di uccidere Kirk e la coglierò"». Il vicepresidente Vance condurrà il podcast dell'attivista. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: opportunit - eliminarlo
Parità di genere nelle aziende: una sfida e un'opportunità Il 17 settembre, nella splendida cornice di Villa Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), si terrà un incontro dedicato alla certificazione della parità di genere organizzato dal Gruppo Donne di - facebook.com Vai su Facebook