High Potential – Stagione 2 | trailer della seconda stagione in arrivo su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione dell’acclamata serie drama High Potential, che debutterà il 7 ottobre sulla piattaforma streaming in Italia. High Potential segue una mamma single con una mente eccezionale, il cui talento non convenzionale per la risoluzione dei crimini la porta a un’insolita e inarrestabile collaborazione con un detective esperto e ligio alle regole. La trama di High Potential. Basata sulla popolare serie francese Morgane – Detective geniale, High Potential è interpretata da Kaitlin Olson nel ruolo di Morgan, Daniel Sunjata in quello di Karadec, Javicia Leslie nei panni di Daphne, Deniz Akdeniz nel ruolo di Lev “Oz” Ozdil, Amirah J in quello di Ava, Matthew Lamb nei panni di Elliot e Judy Reyes nel ruolo di Selena. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Il trailer della seconda stagione di High Potential - facebook.com Vai su Facebook

UPDATE: ci sarà anche Carla. Judy Reyes ha stretto un accordo con ABC, e si dividerà tra il set del revival di SCRUBS e quello di "High Potential", ritornando così al Sacro Cuore! #SerieTV #Scrubs - X Vai su X

