High potential stagione 2 | ecco il trailer in arrivo su disney

annuncio della seconda stagione di “high potential” su disney+. Dal 15 settembre 2025, disney+ ha reso disponibile il trailer ufficiale della seconda stagione dell’acclamata serie drama High Potential. La nuova stagione sarà trasmessa a partire dal 7 ottobre sulla piattaforma streaming in Italia, mantenendo alta l’attenzione del pubblico verso questa produzione. sinossi e ambientazione della serie. una trama avvincente basata su un format francese. High Potential trae ispirazione dalla popolare serie francese Morgane – Detective geniale. La narrazione segue le vicende di una madre single dotata di un’intelligenza fuori dal comune, il cui talento non convenzionale nel risolvere crimini la conduce a collaborare con un detective esperto e molto rigoroso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

