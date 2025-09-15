Non si placano le polemiche sulla morte di Charlie Kirk, l'attivista statunitense ed esponente di Maga ucciso durante un comizio nel campus universitario di Orem, nello Utah, lo scorso mercoledì. L'ex telecronista di Rai Uno Gianni Cerqueti, 67 anni, si è lasciato andare sui social a un commento di dubbia interpretazione sull'assassinio del 31enne americano, che non è passato inosservato ai suoi follower. Il post di Cerqueti su X Tutto nasce da un post che Cerqueti avrebbe pubblicato su X (ex Twitter) nei giorni scorsi: “Un dato appare oggettivo, hanno raddrizzato la mira”. Il condizionale è d'obbligo dal momento che, secondo alcuni, il contenuto sarebbe stato successivamente rimosso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Hanno raddrizzato la mira". Bufera social per l'ex telecronista per il post choc su Charlie Kirk