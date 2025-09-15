Ha una crisi di panico mentre è in gita in montagna e non riesce più a muoversi | turista soccorsa in elicottero

Una turista olandese stava percorrendo un sentiero di montagna con un gruppo di amici quando è stata colta da una crisi di panico. In poco tempo si sono attivati i soccorsi sulla Cengia Gabriella nel comune di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. La donna è stata messa in salvo con un elicottero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: crisi - panico

"Mia figlia perseguitata da un uomo: vive nell’incubo, ha crisi di panico"

TABNET - l'app per muoversi in città. . Panico da "domani si ricomincia? Sveglia alle 7, metro alle 8, sbadigli alle 9, crisi esistenziale alle 10. Almeno l’abbonamento puoi farlo in due tap con Tabnet.Niente file, niente corse, niente “mi scusi, ma il biglietto?” Ri Vai su Facebook

Crisi di panico in quota: un'escursionista olandese recuperata dall'elicottero. Giudicata illesa dovrà pagare l'intervento; Ha una crisi di panico mentre è in gita in montagna e non riesce più a muoversi: turista soccorsa in elicottero; Attacco di panico sul sentiero verso il rifugio: «L'escursionista 28enne non riusciva più a muoversi», recuperata dall'elisoccorso.

Ha una crisi di panico mentre è in gita in montagna e non riesce più a muoversi: turista soccorsa in elicottero - Una turista olandese stava percorrendo un sentiero di montagna con un gruppo di amici quando è stata colta da una crisi di panico ... fanpage.it scrive

Attacco di panico sul sentiero verso il rifugio: «L'escursionista 28enne non riusciva più a muoversi», recuperata dall'elisoccorso - Un'escursionista olandese di 28 anni ha avuto un attacco di panico mentre si trovava sul tratto della Cengia Gabriella dove inizia la discesa verso ... Come scrive msn.com