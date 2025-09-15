Ha un nome il corpo carbonizzato ritrovato stamane a Latina | è il 26enne Francesco Loverso

Un drammatico episodio ha scosso la comunità pontina nella notte. Nei pressi della stazione ferroviaria di Sermoneta Scalo, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di Francesco Loverso, 26 anni, residente a Latina, all'interno di una Fiat 500 divorata dalle fiamme. L'esplosione e l'intervento dei soccorsi. Tutto è iniziato con una forte esplosione nel cuore della notte, seguita dall'incendio dell'autovettura. A lanciare l'allarme sono stati alcuni cittadini, permettendo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri del reparto investigativo del comando provinciale di Latina.

Latina, il corpo carbonizzato di un 25enne trovato nell'abitacolo di un'auto a fuoco presso la stazione - La morte del giovane, Francesco Loverso classe 1999, potrebbe essere legata alla lunga serie di atti intimidatori legati allo spaccio. Come scrive roma.corriere.it