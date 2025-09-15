Ha rapinato tre banche in un giorno chef italiano arrestato in Usa
(Adnkronos) – Lo chef italiano Valentino Luchin è stato arrestato dalla polizia di San Francisco con l'accusa di aver rapinato tre banche diverse in un solo giorno, rende noto il Daily Mail. Luchin era diventato famoso nella 'Bay area' di San Francisco per la sua cucina italiana, era 'executive chef' al Rose Pistola di North . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Chef padovano arrestato a San Francisco per aver rapinato tre banche in poche ore
