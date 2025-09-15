Ha rapinato tre banche in un giorno chef italiano arrestato in Usa

Webmagazine24.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Lo chef italiano Valentino Luchin è stato arrestato dalla polizia di San Francisco con l'accusa di aver rapinato tre banche diverse in un solo giorno, rende noto il Daily Mail.  Luchin era diventato famoso nella 'Bay area' di San Francisco per la sua cucina italiana, era 'executive chef' al Rose Pistola di North . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rapinato - banche

Chef padovano arrestato a San Francisco per aver rapinato tre banche in poche ore

ha rapinato tre banche“Ha rapinato tre banche in un giorno”, chef italiano arrestato in Usa - Lo chef italiano Valentino Luchin è stato arrestato dalla polizia di San Francisco con l'accusa di aver rapinato tre banche diverse in un solo giorno, rende noto il Daily Mail. Segnala msn.com

ha rapinato tre bancheArrestato a San Francisco Valentino Luchin: lo chef veneto è accusato di tre rapine in banca (in un giorno) - Ex stella dei fornelli del famoso ristorante Rose Pistola, il padovano è stato arrestato dalla polizia Dalla cucina stellata all'arresti. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ha Rapinato Tre Banche