Gualtieri preme il bottone del 5G | entro fine anno Wi-fi gratuito in cento piazze della Capitale
Cento piazze, 850 hotspot, duemila telecamere e più di 85 km di fibra ottica per uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati che mirano a trasformare Roma in una smart city interconnessa. Nella serata di lunedì il sindaco Gualtieri ha premuto il bottone che inaugura ufficialmente il progetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: gualtieri - preme
Gualtieri preme il bottone del 5G: entro fine anno Wi-fi gratuito in cento piazze della Capitale https://ift.tt/rcEqVjA - X Vai su X
ROMA, IL SINDACO GUALTIERI: “FAREMO IL BAGNO NEL TEVERE” Il progetto dell’amministrazione comunale. E voi… non lo fareste un bel tuffo? - facebook.com Vai su Facebook
Gualtieri preme il bottone del 5G: entro fine anno Wi-fi gratuito in cento piazze della Capitale.
Gualtieri preme il bottone del 5G: entro fine anno Wi-fi gratuito in cento piazze della Capitale - Sono 26 le piazze con il servizio già attivo, 22 quelle concluse in attesa di attivazione, le restanti verranno realizzate entro il 2026. Scrive romatoday.it
Gualtieri,????? A ????? 5G ????????? - Gualtieri,????? A ????? 5G ????????? ?????? ? 2026 ? 6 ?,??????? ROMA, 01 ?? 2025, 18:58 ????? ANSA - Segnala ansa.it