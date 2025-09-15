Gruppo Grimaldi la nave ad ammoniaca sulla rotta verso Est

Ilmattino.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?ammoniaca guida l?avvicinamento del Gruppo Grimaldi al traguardo delle zero emissioni entro il 2050. Un altro importante passo è stato fatto: nel porto di Shanghai il gruppo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

gruppo grimaldi la nave ad ammoniaca sulla rotta verso est

© Ilmattino.it - Gruppo Grimaldi, la nave ad ammoniaca sulla rotta verso Est

In questa notizia si parla di: gruppo - grimaldi

Furto nella casa di Napoli dove abita con moglie e figli Guido Grimaldi, presidente Alis e figlio dell'AD del gruppo armatoriale Emanuele

Gruppo Grimaldi, ecco la Grande Shanghai: prima di 10 navi di ultima generazione ordinate in Cina

Gruppo Grimaldi, la nave ad ammoniaca sulla rotta verso Est; Il gruppo Grimaldi battezza in Cina la sua prima nave ‘ammonia ready’; Grande Auckland: la nuova nave del Gruppo Grimaldi per potenziare i traffici Asia-Europa - Sud Notizie.

gruppo grimaldi nave ammoniacaGrande Auckland: per il Gruppo Grimaldi una nuova car carrier ammonia ready - Nuova nave per il Gruppo Grimaldi: è stata ufficialmente consegnata a Shanghai la Grande Auckland, seconda delle sette navi PCTC ... Secondo trasporti-italia.com

Grimaldi, una nuova maxi-nave per trasportare le auto elettriche - Si chiama Grande Tianjin ed è la prima di sette nuove navi per il trasporto di auto ordinate dal Gruppo Grimaldi in Cina. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Gruppo Grimaldi Nave Ammoniaca