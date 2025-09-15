Gravina su San Siro ed Euro2032 | Milano non può rimanere fuori dai 5 stadi

Intervistato dai microfoni di Radio Anch'io Sport, il presidente Gabriele Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni sugli stadi per Euro32. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gravina su San Siro ed Euro2032: “Milano non può rimanere fuori dai 5 stadi”

In questa notizia si parla di: gravina - siro

Gravina: "San Siro? Sono ottimista: Milano non può restare fuori da Euro 2032" - X Vai su X

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha inviato una lettera a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, per proporre la candidatura dello stadio Arechi come sede di alcune partite degli Europei 2032, che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. La proposta arriv Vai su Facebook

Gravina: Errore evidente sul rigore per il Milan. L'Italia andrà al Mondiale; Il presidente Figc Gravina lancia l'allarme: L'Italia rischia di perdere Euro 2032; Milano, per fare il nuovo stadio ora salta fuori lo spauracchio Europei: “San Siro non ha i….

Gravina: «Gli stadi per Euro 2032? Torino e Roma già pronte, ci sarà una novità per Salerno» - Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato del match della Nazionale italiana contro l'Israele e gli stadi in vista di Euro 2032. Lo riporta ilnapolista.it

Gravina: "Errore evidente del VAR a San Siro. Milan-Como a Perth? Credo la UEFA darà ok" - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto questa mattina a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Riporta tuttomercatoweb.com