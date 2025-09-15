Gravina su San Siro ed Euro2032 | Milano non può rimanere fuori dai 5 stadi

Pianetamilan.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistato dai microfoni di Radio Anch'io Sport, il presidente Gabriele Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni sugli stadi per Euro32. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

gravina su san siro ed euro2032 milano non pu242 rimanere fuori dai 5 stadi

© Pianetamilan.it - Gravina su San Siro ed Euro2032: “Milano non può rimanere fuori dai 5 stadi”

In questa notizia si parla di: gravina - siro

Gravina: Errore evidente sul rigore per il Milan. L'Italia andrà al Mondiale; Il presidente Figc Gravina lancia l'allarme: L'Italia rischia di perdere Euro 2032; Milano, per fare il nuovo stadio ora salta fuori lo spauracchio Europei: “San Siro non ha i….

gravina san siro euro2032Gravina: «Gli stadi per Euro 2032? Torino e Roma già pronte, ci sarà una novità per Salerno» - Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato del match della Nazionale italiana contro l'Israele e gli stadi in vista di Euro 2032. Lo riporta ilnapolista.it

gravina san siro euro2032Gravina: "Errore evidente del VAR a San Siro. Milan-Como a Perth? Credo la UEFA darà ok" - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto questa mattina a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Gravina San Siro Euro2032