Cagli (Pesaro Urbino), 15 settembre 2025 – Grave incidente per un motociclista ad Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino. L'uomo, la cui identità non è stata resa nota, è stato vittima di un incidente che lo ha sbalzato dalla sua moto, facendolo finire in un fossato in una zona particolarmente impervia. L'allarme è scattato intorno alle 15:15, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un soccorso urgente. Sul luogo dell'incidente è immediatamente intervenuta la squadra dei pompieri di Cagli, che si è trovata di fronte a una situazione complessa. Il fossato in cui era finito il centauro era nascosto da una fitta vegetazione, composta da rovi e rami che rendevano difficile l'accesso e il recupero del ferito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grave incidente ad Apecchio: motociclista finisce nel dirupo