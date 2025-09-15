Grave incidente ad Apecchio | motociclista finisce nel dirupo
Cagli (Pesaro Urbino), 15 settembre 2025 – Grave incidente per un motociclista ad Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino. L'uomo, la cui identità non è stata resa nota, è stato vittima di un incidente che lo ha sbalzato dalla sua moto, facendolo finire in un fossato in una zona particolarmente impervia. L'allarme è scattato intorno alle 15:15, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un soccorso urgente. Sul luogo dell'incidente è immediatamente intervenuta la squadra dei pompieri di Cagli, che si è trovata di fronte a una situazione complessa. Il fossato in cui era finito il centauro era nascosto da una fitta vegetazione, composta da rovi e rami che rendevano difficile l'accesso e il recupero del ferito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: grave - incidente
Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Rosa Perrotta sotto shock: incidente e ferita grave, come sta davvero
CRONACA: grave incidente sulla Statale 28 alle porte di Mondovì - facebook.com Vai su Facebook
Miggiano, grave incidente tra moto e auto: 17enne in codice rosso - News - X Vai su X
Incidente ad Apecchio, si schianta con la moto e finisce in un fossato tra i rovi. Centauro soccorso con l'eliambulanza - 15 circa ad Apecchio per soccorrere una persona finita in un fossato a seguito di un incidente con ... Scrive msn.com
Moto: pilota muore in ospedale dopo incidente in pista Cremona - Un motociclista umbro, Gabriele Cottini, di Città della Pieve, è morto in seguito a un grave incidente che lo ha coinvolto durante la gara della Dunlop Cup 600 inserita nel programma della Coppa Fmi o ... Segnala msn.com