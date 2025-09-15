Grave aggressione a Mercogliano | 25enne ferito con un coltello
Mercogliano, 15 settembre 2025 – È ricoverato in chirurgia d’urgenza un giovane di 25 anni di Mercogliano, ferito con un coltello al volto e all’addome.L’arrivo in ospedale e le prime ricostruzioni dei sanitariIl ragazzo è giunto ieri sera, intorno alla mezzanotte, all’ospedale Moscati a bordo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
