Grande successo per il corso di compostaggio domestico a Perugia | oltre 5mila composter dati la guida

Perugiatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre più cittadini di Perugia vogliono contribuire al riciclaggio green per produrre compostaggio domestico dai rifiuti. Il corso promosso dalla Gesenu è andato sold out per la formazione sul compostaggio domestico promosso da Gesenu in collaborazione con il Comune di Perugia, svoltosi sabato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

