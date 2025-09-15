Grande successo per il corso di compostaggio domestico a Perugia | oltre 5mila composter dati la guida
Sempre più cittadini di Perugia vogliono contribuire al riciclaggio green per produrre compostaggio domestico dai rifiuti. Il corso promosso dalla Gesenu è andato sold out per la formazione sul compostaggio domestico promosso da Gesenu in collaborazione con il Comune di Perugia, svoltosi sabato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
