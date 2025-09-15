Google capitalizzazione in Borsa di Alphabet supera 3.000 miliardi
Roma, 15 set. (askanews) – Il valore della capitalizzazione in borsa di Alphabet, la holding che controlla il gruppo Google ha superato per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari. Lo segnala il Financial Times, secondo cui dallo scorso luglio, quando ha pubblicato dati di bilancio che riportavano crescite a due cifre su fatturato e utili, le azioni di Alphabet sono salite di oltre il 30% segnando un record a 252 dollari. Con questo rally Alphabet si unisce a Nvidia, Microsoft e Apple tra i giganti tecnologici Usa con una capitalizzazione di Borsa superiore ai 3.000 miliardi. Lo scorso luglio Nvidia ha per prima sfondato al rialzo la soglia dei 4. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
