Gli scontrini di una volta
Un noto ristorante romagnolo ha deciso di riportarci indietro nel tempo, raccontando sui suoi social una storia che sa di album dei ricordi. Correva il 1982: una coppia di freschi sposi, di ritorno dal viaggio di nozze a Venezia, si fermò lì per un pranzo. Fu un’esperienza talmente memorabile che, oltre a portarsi a casa i ricordi, conservarono pure lo scontrino. Sì, proprio quello: custodito per 43 anni come una reliquia di un incontro speciale con la cucina romagnola più genuina, fatta di sapori semplici e accoglienza sincera. Promessa di tornare? Mantenuta. I due sono riapparsi al ristorante con quel vecchio pezzo di carta un po’ ingiallito, come fosse un biglietto d’ingresso nel passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
