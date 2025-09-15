Gli incassi della partita contro Israele devoluti a Medici senza frontiere | il piano della Norvegia per sostenere il popolo palestinese

Se la partita contro Israele non si può boicottare senza compromettere la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, ci sono altri modi per dimostrare concretamente la propria solidarietà al popolo palestinese. Per questo la Federazione calcio della Norvegia ha preso una decisione innovativa, annunciando che il ricavato dei biglietti del match sarà interamente devoluto a Medici senza frontiere per sostenerne l’attività nella Striscia. La partita decisiva per i Mondiali. «La partita si svolge in un contesto segnato da gravi sofferenze umanitarie, e non vogliamo né possiamo rimanere indifferenti». 🔗 Leggi su Open.online