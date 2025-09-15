Gli incassi della partita contro Israele devoluti a Medici senza frontiere | il piano della Norvegia per sostenere il popolo palestinese
Se la partita contro Israele non si può boicottare senza compromettere la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, ci sono altri modi per dimostrare concretamente la propria solidarietà al popolo palestinese. Per questo la Federazione calcio della Norvegia ha preso una decisione innovativa, annunciando che il ricavato dei biglietti del match sarà interamente devoluto a Medici senza frontiere per sostenerne l’attività nella Striscia. La partita decisiva per i Mondiali. «La partita si svolge in un contesto segnato da gravi sofferenze umanitarie, e non vogliamo né possiamo rimanere indifferenti». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: incassi - partita
Come chiudere la Partita IVA e gestire #Incassi futuri? - https://laleggepertutti.it/742684_come-chiudere-la-partita-iva-e-gestire-incassi-futuri… - #PartitaIva - X Vai su X
Domenica 14 Settembre ? Ore 15:30 Stadio Fresina di Sant'Agata di Militello ? Rosmarino-Vittoria Football Club 1 giornata campionato di Eccellenza girone B. La partita si disputerà a porte chiuse Ci rammarica non poter disputare tale partita a port Vai su Facebook
Gli incassi della partita contro Israele devoluti a Medici senza frontiere: il piano della Norvegia per sostenere il popolo palestinese; L’incasso di Norvegia-Israele a Medici Senza Frontiere per Gaza: Non possiamo ignorare le sofferenze; Israele-Italia e ritorno.
Gli incassi della partita contro Israele devoluti a Medici senza frontiere: il piano della Norvegia per sostenere il popolo palestinese - Se la partita contro Israele non si può boicottare senza compromettere la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, ci sono altri modi per dimostrare concretamente la propria solidarietà al popol ... Si legge su open.online
Norvegia-Israele: l’incasso della partita sarà devoluto a Medici Senza Frontiere per Gaza - La Federcalcio norvegese ha deciso che l’incasso della partita contro Israele, in programma l’11 ottobre all’Ullevaal Stadion di Oslo, andrà a Medici ... Lo riporta fanpage.it