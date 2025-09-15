Giuliano | L’obiettivo è molto chiaro | vincere Cerchiamo sempre di vincere

2025-09-15 16:41:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Giuliano Simeone parlato della notizia di Atletico Nell’atto di presentazione dell’album Chromos Panini in cui era accompagnato da Javier Tebas Presidente di Laliga E UNAI López giocatore del Ray. Collezionista Chromos: “Mi è sempre piaciuto raccogliere Chromos e ho provato a cercare mio padre quando ho lasciato l’intero Atlético de Madrid, che mi piace molto.” Arrivo di Almada: “Thiago è un giocatore incredibile, lo abbiamo visto nella squadra nazionale. Ad Atlético gli darà molto, ha molta qualità, goal, giocherà la squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

