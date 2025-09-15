Giostre a prezzi scontatissimi nel week end
A Marcianise è in corso la Festa del Crocifisso e per l'occasione l'amministrazione comunale ha voluto fare un grande regalo ai più piccoli ma non solo. Infatti il sindaco Antonio Trombetta ha annunciato che nelle giornate di sabato e domenica per le giostre saranno applicate condizioni di favore. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: giostre - prezzi
Domani su La Nazione troverai i coupon ufficiali del Luna Park di Prato! Per usarli: 1 Compra il giornale 2 Ritaglia il coupon 3 Presentalo alle casse del Luna Park Oltre 80 giostre e 30 stand di street food ti aspettano a prezzi speciali! #LunaPark - facebook.com Vai su Facebook