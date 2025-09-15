Giostre a prezzi scontatissimi nel week end

A Marcianise è in corso la Festa del Crocifisso e per l'occasione l'amministrazione comunale ha voluto fare un grande regalo ai più piccoli ma non solo. Infatti il sindaco Antonio Trombetta ha annunciato che nelle giornate di sabato e domenica per le giostre saranno applicate condizioni di favore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

