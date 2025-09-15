Giornalisti | è morto Franco Ligas telecronista che ha raccontato Champions League e grande boxe

FIRENZE – Il presidente Sandro Bennucci, insieme agli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana, e Franco Morabito, presidente del gruppo toscano giornalisti sportivi, con il suo Direttivo, partecipano, affranti, al dolore della famiglia per la scomparsa di Franco Ligas, telecronista di Mediaset, protagonista di grandi “dirette” sulla Champions League, sui grandi avvenimenti di boxe.  Nato 79 . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

