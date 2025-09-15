Giorgia torna con il nuovo singolo Golpe una ballata pop d’autore

Giorgia Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, Giorgia torna con “Golpe”, il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 19 settembre, presentato in anteprima a sorpresa ieri sera sul palco dei Tim Music Awards. Il brano è disponibile in pre-save qui “Golpe”, è una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust. Intanto sono in programma gli ultimi due appuntamenti del “COME SAPREI LIVE 2025”, il tour con cui Giorgia ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate: il 16 e il 26 settembre alla Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

