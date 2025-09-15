Gianni Cerqueti e il post choc su Charlie Kirk | protesta sui social

Tanti i commenti fuori luogo comparsi sui social (e non solo) dopo l' omicidio di Charlie Kirk, l'attivista di spicco del movimento MAGA e sostenitore di Donald Trump. Di fronte alla morte - una morte così brutale e insensata - bisognerebbe rispondere con una netta condanna o, almeno, con il silenzio. A prescindere dalle idee. Eppure non sempre è così. In queste ore si è scatenata una massiccia polemica contro il giornalista Gianni Cerqueti, noto cronista Rai oggi in pensione. Nel commentare i fatti accaduti nella Utah Valley University, Cerqueti ha postato su X il seguente messaggio: "Un dato appare oggettivo: hanno raddrizzato la mira ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

