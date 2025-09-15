Giallo a Roma | trovato cadavere di un uomo in un terreno
Un cadavere è stato trovato nel pomeriggio in un terreno nella periferia di Roma. Un uomo, senza documenti, morto per cause ancora da chiarire. Il giallo ha preso forma intorno alle 15:00 di oggi - lunedì 15 settembre - quando una chiamata al 112 ha indicato la presenza del corpo in un'area che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: giallo - roma
