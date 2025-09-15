Giallo a Meta trovato un cadavere incastrato negli scogli
Tragedia oggi a Meta di Sorrento per il ritrovamento del cadavere di un uomo in mare incastrato tra gli scogli. A trovarlo un carabiniere che era su una barca in quel tratto del golfo. I soccorritori sono dovuti intervenire in canoa vista la difficoltà di riportarlo a riva.Il corpo senza vita è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: giallo - meta
RICACCIONI pt. 4 Un lavoro di questo inverno: l'African #Posynocchino in Au giallo 9 kt da meta' falange La cliente desiderava un anello diverso dalle solite fedine piatte o bombate e questa fedina africana con le punte, modello in voga negli anni '60, inc - facebook.com Vai su Facebook
Giallo a Meta di Sorrento, trovato il cadavere di un uomo incastrato tra gli scogli - 15 di oggi, lunedì 15 settembre 2025, nelle acque al confine tra Meta e Vico Equense, in località Alimuri. Da internapoli.it
Cadavere in mare a Meta: orrore tra gli scogli di Alimuri, giallo sulla morte di un uomo di 40 anni - Un corpo senza vita è stato trovato nel mare tra Meta e Vico Equense, incastrato tra gli scogli. ilgazzettinovesuviano.com scrive