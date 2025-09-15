Gf Vip Stefano Bettarini | Io squalificato per una bestemmia mai pronunciata

Stefano Bettarini si è raccontato alla Gazzetta dello Sport, tornando a parlare anche del Grande Fratello Vip a cui ha partecipato due volte: "Il calcio e la tv non mi mancano, oggi mi godo la vita". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Gf Vip, Stefano Bettarini: "Io squalificato per una bestemmia mai pronunciata"

In questa notizia si parla di: stefano - bettarini

Antonella Mosetti compie 50 anni, tutti gli amori: l'ex marito e papà di Asia, l'amore con Aldo Montano, il gossip su Stefano (e Niccolò) Bettarini

Grande Fratello, Simona Venuta arruola Stefano Bettarini: ecco cosa farà

“Stefano Bettarini…”. La notizia su Simona Ventura sorprende, e non poco, il mondo tv

Stefano #Bettarini sul suo passaggio alla #Fiorentina e i vari aneddoti su #Edmundo ? - X Vai su X

DALL'ITALIA | L'aggressione Svolta immediata nelle indagini #simonaventura #stefanobettarini #niccolòbettarini - facebook.com Vai su Facebook

Stefano Bettarini è felice con Nicoletta: “Non lavoro e mi godo la vita. Ho investito nel mattone” - A 53 anni Stefano Bettarini non sente nessuna mancanza né del calcio né della televisione: "Con Nicoletta stiamo insieme da otto anni, abbiamo messo ... Si legge su fanpage.it

''Ho investito nel mattone, oggi non lavoro e me la godo'': Stefano Bettarini parla della sua vita a Viareggio con la compagna che ha 22 anni meno di lui - L’ex calciatore 53enne parla della sua vita a Viareggio con la compagna che ha 22 anni meno di lui. Segnala gossip.it