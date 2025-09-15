Gen v stagione 2 ottiene il 100% su rotten tomatoes

gen v stagione 2: il debutto con punteggio perfetto su rotten tomatoes. La serie spin-off di The Boys, intitolata Gen V, ha fatto il suo ingresso sulla piattaforma di recensioni Rotten Tomatoes, ottenendo un risultato senza precedenti. La seconda stagione della produzione, prevista per il debutto il 17 settembre 2025, ha già conquistato i critici con un punteggio del 100%. Questa valutazione rappresenta il massimo riconoscimento possibile e supera di gran lunga i risultati delle stagioni precedenti. risultati e aspettative della seconda stagione. Il punteggio di 100% su Rotten Tomatoes evidenzia l'ottimo riscontro critico ricevuto da Gen V.

