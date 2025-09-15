Gen V 2 per i fan di The Boys una stagione letteralmente imperdibile che onora Chance Perdomo

Dal 17 settembre su Prime Video è in uscita (con i primi tre episodi su otto, gli altri usciranno singolarmente ogni mercoledì) Gen V 2, seconda stagione della serie commedia-dramma-fantasupereroistica creata da Michele Fazekas come spin-off “giovanile” di The Boys, e ambientata perciò nello. 🔗 Leggi su Today.it

