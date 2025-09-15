Gemma offende un uomo a uomini e donne barbara de santi torna in studio

anticipazioni e novità dalle registrazioni di "Uomini e Donne". Le prime registrazioni della nuova stagione di "Uomini e Donne" rivelano un palinsesto ricco di emozioni, confronti e colpi di scena. La trasmissione, che torna su Canale 5 con le sue versioni del Trono Classico e del Trono Over, si prepara a coinvolgere il pubblico con dinamiche intense e personaggi pronti a mettere in gioco sentimenti e reazioni. ritorni e nuovi protagonisti nel trono over. Gemma Galgani, figura storica dello show, si presenta con nuove tensioni. La dama torinese ha ufficialmente interrotto la conoscenza con Mario Lenti, attirando l'attenzione per averlo definito "grasso".

