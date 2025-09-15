Gemello e tasche segrete i trucchi degli alunni contro il divieto dei cellulari

C'è un aspetto che più degli altri sembra preoccupare gli studenti, dopo l’entrata in vigore del divieto dei cellulari in classe: non avere un telefono di scorta da lasciare sulla cattedra o da riporre in zaini e armadietti, dove presenti. Perché se le generazioni cambiano nome, da Millennial ad Alpha, passando per la Zeta, gli escamotage per usare gli smartphone rimangono, invece, sempre gli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

