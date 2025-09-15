Gemellaggio una delegazione di Kilkenny in visita a Formigine

Formigine ha accolto una delegazione proveniente dalla città gemella di Kilkenny, guidata dal sindaco John Coonan e dal Director of Services, Housing and Community, Ian Gardner. La visita si è svolta alla presenza del sindaco di Formigine Elisa Parenti e dell’assessore alle relazioni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

