Gelo in studio | Anna Falchi difende il catcalling e scatena la polemica

Ilgiornale.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata de La volta buona, condotta da Caterina Balivo, Anna Falchi ha riacceso la polemica sul catcalling. L’attrice e conduttrice tv ha ribadito la sua posizione già espressa in passato: secondo lei, il catcalling non è una molestia, ma un “ complimento rozzo ” che, in fondo, non dispiace alle donne. La frase letta in studio: "Evviva il catcalling". Caterina Balivo ha letto in diretta una delle dichiarazioni precedenti della Falchi: " Evviva il catcalling, ce ne fossero di uomini che lo fanno, lasciamoli essere rozzi ". Un’affermazione che aveva già sollevato critiche in passato, e che oggi ha provocato un evidente disagio in studio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gelo in studio anna falchi difende il catcalling e scatena la polemica

© Ilgiornale.it - Gelo in studio: Anna Falchi difende il catcalling e scatena la polemica

In questa notizia si parla di: gelo - studio

Gelo tra Caterina Balivo e l’ospite in diretta: cosa è successo in studio

Mauro Corona parla di Sinner, ma cala il gelo in studio: “Sul doping…”

Corona Shock in Diretta: Parla di Sinner e Cala il Gelo in Studio!

gelo studio anna falchiAnna Falchi: «Il catcalling non è una molestia, sto dalla parte degli uomini. In fondo non dispiace a nessuna donna» - Un argomento che già tempo fa le aveva causato delle critiche, poiché aveva difeso quegli uomini che si permettono di ... Lo riporta msn.com

gelo studio anna falchiAnna Falchi: “Il catcalling non è una molestia, non mi dà fastidio” - Anna Falchi, ospite oggi di La volta buona, discute con Caterina Balivo sul tema del catcalling. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gelo Studio Anna Falchi