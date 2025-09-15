Gelo in studio | Anna Falchi difende il catcalling e scatena la polemica
Durante la puntata de La volta buona, condotta da Caterina Balivo, Anna Falchi ha riacceso la polemica sul catcalling. L’attrice e conduttrice tv ha ribadito la sua posizione già espressa in passato: secondo lei, il catcalling non è una molestia, ma un “ complimento rozzo ” che, in fondo, non dispiace alle donne. La frase letta in studio: "Evviva il catcalling". Caterina Balivo ha letto in diretta una delle dichiarazioni precedenti della Falchi: " Evviva il catcalling, ce ne fossero di uomini che lo fanno, lasciamoli essere rozzi ". Un’affermazione che aveva già sollevato critiche in passato, e che oggi ha provocato un evidente disagio in studio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
