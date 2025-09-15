Gaza vertice a Doha Tank israeliani al confine

Tv2000.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La risposta all’attacco di Israele al Qatar deve essere «chiara, decisa e, soprattutto, deterrente”, sono le parole di re Abdullah II di Giordania al vertice dei Paesi arabo-islamici in corso a Doha. Israele si appresta all’operazione di terra a Gaza City. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

gaza vertice a doha tank israeliani al confine

© Tv2000.it - Gaza, vertice a Doha. Tank israeliani al confine

In questa notizia si parla di: gaza - vertice

