Gaza Tajani | Attivisti Flotilla vanno a loro rischio e pericolo Le reazioni

(Adnkronos) – "Noi possiamo garantire assistenza diplomatica e consolare" agli attivisti e politici italiani che vogliono rompere il blocco a Gaza con la Global Sumud Flotilla, "ma vanno a loro rischio e pericolo. Cosa dovremmo fare? Inviare la Marina per difendere navi che non battono nemmeno bandiera italiana?". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: gaza - tajani

Tajani: Massima pressione per tregua a Gaza – Il video

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

Tajani accoglie a Ciampino 6 bambini arrivati da Gaza

Gaza, Tajani: "Riconoscere Stato Palestina? Prima costruirlo, oggi non c'è" - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Tajani: "Da nonno e da padre dico che questa carneficina deve fermarsi subito" - X Vai su X

Gaza, Tajani: "Attivisti Flotilla vanno a loro rischio e pericolo". Le reazioni - Croatti (M5S): "Per il governo noi che siamo sulla Flotilla non valiamo garanzia di incolumità" "Noi possiamo garantire assistenza diplomatica e consolare" agli attivisti e politici italiani che vogli ... Secondo adnkronos.com

Croatti, dalla Global Sumud Flotilla, attacca il governo: "Inaccettabili le parole di Tajani" - Il Senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, a bordo della Global Sumud Flotilla, critica duramente le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva affermato come gli attivis ... Si legge su altarimini.it