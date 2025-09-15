Gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno accusato Israele di genocidio a Gaza e hanno avvertito che l’inerzia della comunità internazionale sta favorendo le atrocità e minando l’ordine giuridico globale. Durante una conferenza stampa a Ginevra, Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per la Cisgiordania e Gaza, ha affermato che “non esiste uno spazio sicuro per i palestinesi” e ha descritto il conflitto come “un crimine mondiale sostenuto dal silenzio, dalla complicità e dalla fornitura di fondi, armi e copertura politica”. E’ intervenuto in videochiamata anche George Katrougalos, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione di un ordine internazionale democratico ed equo, ex ministro greco ed ex europarlamentare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Onu: "E' in corso un genocidio, e per molti è diventato redditizio"