Gaza l' emiro del Qatar al-Thani | Israele vuole assicurarsi che la Striscia non sia più vivibile
Lo sceicco del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani accusa il governo Israeliano di non essere interessato ai negoziati e di voler solamente rendere Gaza invivibile. “Chi lavora in modo persistente e metodico per assassinare la parte che sta negoziando, intende garantire il fallimento di questi negoziati. E quando (Netanyahu ndr) afferma che il suo obiettivo è la liberazione degli ostaggi, allora significa che questa affermazione è falsa. Liberare soldati e ostaggi non è una delle sue priorità. Per lui i negoziati sono solo una parte della guerra, una tattica politica che accompagna la guerra e un mezzo per accecare l’opinione pubblica israeliana”, ha detto l’emiro all’apertura del vertice arabo di Doha, a pochi giorni dall’attacco di Israele contro i vertici di Hamas in Qatar. 🔗 Leggi su Lapresse.it
