Feryal Adel, la maestra 25enne che, come aveva dichiarato in un'intervista a Tgcom24, viveva nel quartiere di Sheikh Radwan di Gaza City, in una stanza danneggiata con la famiglia, è fuggita dalla principale città della Striscia per recarsi verso sud. "Ieri, sono partita senza portare nulla con me - racconta a Tgcom24 la donna, che ha immortalato in alcuni video parte del suo tragitto compiuto in compagnia -. I bombardamenti erano violenti. Siamo sopravvissuti miracolosamente. Abbiamo camminato per otto ore di fila. La situazione è stata difficile per tutto il tragitto. Ci hanno accompagnato sofferenza e dolore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, la fuga di Feryal verso sud: "Non ho portato nulla con me, ho camminato per otto ore"