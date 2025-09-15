Gaza City sotto assedio | tank israeliani nella città e intensi raid aerei

L'Idf ha iniziato l'invasione. Le famiglie degli ostaggi verso la residenza di Netanyahu L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gaza City sotto assedio: tank israeliani nella città e intensi raid aerei

In questa notizia si parla di: gaza - city

Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city

Israele avvia l'invasione di Gaza City

'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'

“Israele è entrato a Gaza City”: 37 esplosioni in 20 minuti https://fanpa.ge/M4EVF - X Vai su X

#Cronaca - Ancora vittime civili nei raid israeliani a Gaza City I jet israeliani hanno bombardato un campo profughi nel quartiere di Tel al-Hawa, a sud-ovest di Gaza, in un’area densamente abitata. #Guerra #Gaza #Vittime #Morte #StopAllaGuerra #Sensibili - facebook.com Vai su Facebook

Gaza sotto assedio, manovra fiscale e cronache nere, rassegna stampa del 15 settembre 2025; Non si può restare, non si può fuggire: Gaza City in trappola; Gaza City sotto assedio uccisi in coda per il pane. “Impossibile scappare”.

Gaza sotto assedio: altri sette morti per fame e malnutrizione - Sette persone, tra cui due bambini, sono morte a Gaza a causa della fame e della malnutrizione, secondo l’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute dell’enclave palestinese. Riporta globalist.it

Gaza sotto assedio, 40 morti nei raid israeliani e nuove tensioni sul riconoscimento palestinese - I bombardamenti di Israele causano decine di vittime, mentre Belgio e Francia aprono al riconoscimento della Palestina. Scrive rtl.it