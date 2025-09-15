Gasparri | I dati sull’export confermano l’efficacia della strategia di Tajani

ROMA – “I dati Istat confermano, con grande soddisfazione, che la strategia per l’export adottata dal Ministro degli Esteri e del Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, si sta rivelando più che efficace. A luglio, infatti, si stima una crescita più ampia delle esportazioni (+1,2%) rispetto alle importazioni (+0,7%). Su base annua, l’export registra un incremento del 7,3% in termini monetari. Le scelte del governo italiano, grazie all’impegno di Antonio Tajani, stanno dando finalmente i risultati attesi. In un contesto globale segnato da forti incertezze economiche e dai dazi Usa, l’Italia si conferma un modello di riferimento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

