Garlasco Sempio e la possibile corrispondenza del dna sulle unghie di Chiara Poggi | la reazione della madre

Perché il Dna di Andrea Sempio è compatibile con quello rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi? Parla la madre dell'indagato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, Sempio e la possibile corrispondenza del dna sulle unghie di Chiara Poggi: la reazione della madre

In questa notizia si parla di: garlasco - sempio

Garlasco, i consulenti di Sempio contro quelli della Procura: «L’impronta 33 confusa coi segni del muro»

Garlasco, la battaglia del Dna tra Stasi e Sempio. Sui resti della colazione solo tracce di Chiara e Alberto

Garlasco, la battaglia sull’impronta 33 si combatte tra due fronti: i Poggi e Sempio da una parte, la Procura e Stasi dall’altra

La mamma di Andrea Sempio: «Siamo visti come gli assassini di Garlasco, ci è arrivata una lettera anonima: ecco cosa diceva» - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, la madre di Sempio: “Lettere anonime imbucate alla Bozzola, per tutti siamo assassini” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/13/news/garlasco_madre_andrea_sempio_lettera_anonima_bozzola-424844058/?ref=twhl… - X Vai su X

Garlasco, Sempio e la possibile corrispondenza del dna sulle unghie di Chiara Poggi: la reazione della madre - Perché il Dna di Andrea Sempio è compatibile con quello rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi? Secondo virgilio.it

Garlasco, le prossime tappe: le nuove tracce, il Dna e i nuovi dubbi sull’impronta 33 - A Garlasco il caso Poggi si riapre: impronte su sacchetti, due Dna sotto le unghie della vittima e lo scontro tra genetisti sull’impronta 33 ... Si legge su panorama.it