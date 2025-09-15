GAL Patavino assalto al bando | richieste per 2,5 milioni
Dai Colli Euganei fino all’Adige, i Comuni hanno risposto con entusiasmo al bando Isl04 promosso dal Gal Patavino. La seconda edizione, dedicata allo sviluppo dei servizi culturali, sociali e alla persona, ha raccolto 20 proposte da enti locali, fondazioni e associazioni no profit. Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
