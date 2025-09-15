Gaia Sabbatini intoppo alla vigilia dei Mondiali di Tokyo | tensione e scenari

La mezzofondista azzurra Gaia Sabbatini è pronta per volare a Tokyo: vigilia tra allenamenti intensi e un episodio social che ha fatto discutere i fan. L’Italia dell’atletica si prepara a brillare, o almeno si spera, ai Mondiali di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre. Tra i 90 azzurri convocati in Giappone, chiamati a difendere il buon nome del Tricolore, spicca anche il nome di Gaia Sabbatini. La mezzofondista di 26 anni correrà i 1500 metri, portando con sé l’esperienza maturata alle Olimpiadi del 2024 e a livello europeo. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

