Futurama stagione 13 recensione | il ritorno della tua comedia sci-fi preferita

futurama: ritorno con una nuova stagione e modalità di distribuzione innovativa. La serie di animazione science fiction Futurama è tornata con una nuova stagione composta da 10 episodi, tutti disponibili in streaming su Hulu al momento del rilascio. Questa strategia di pubblicazione, che favorisce il binge-watching, rappresenta una novità per la lunga saga, ma si dimostra una scelta intelligente in un panorama mediatico in continua evoluzione. Dopo ripetute cancellazioni e successive rinascite, Futurama ha dimostrato grande capacità di adattamento, e questa modalità di distribuzione si configura come un ulteriore passo nel suo percorso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

