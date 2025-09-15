Fuori la guerra dal porto e Palestina libera | oltre un centinaio di persone in corteo
“Trieste è negli appetiti di Nato, Ue e Israele, che vogliono rendere il nostro scalo adriatico uno snodo logistico-militare inserito tanto nell‘IMEC quanto nella Three Seas Initiative, ovvero programmi geostrategici con finalità militari”. È quanto sostiene il Comitato 15 Settembre, che proprio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Foggia scende in strada per il disarmo e la pace: "Fuori la guerra dalla storia!"
La guerra mondiale è dietro l’angolo. Fuori dalla Nato, subito!
Musica troppo alta fuori da «Alfredo alla Scrofa», scoppia la guerra con i vicini: i vigili chiudono il mitico ristorante, ma il Tar gli dà ragione
#TG2000 - La guerra in Europa, nella notte Kiev ha attaccato una raffineria e un impianto chimico in territorio russo. Fuori uso Starlink su tutta la linea del fronte. #15settembre #Ucraina #Kiev #Starlink #Zelensky #Trump #RussiaUkraineWar #Russia #Ukraine
Guerra Israele, centinaia di tank dell'Idf pronti a invadere Gaza. Raid su sfollati.
Guerra Israele, Trump ad Hamas: "Liberate gli ostaggi". La risposta: "Pronti a trattare"