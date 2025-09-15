Fratelli d’Italia sfonda il 30% Pd e M5S scivolano

L’ultima rilevazione politica targata Swg per il Tg La7 ridisegna gli equilibri partitici italiani: una formazione si allontana, altre inseguono con il fiato corto, mentre le sigle minori restano inchiodate in fondo alla classifica delle preferenze. La corsa di Fratelli d’Italia Frutto di uno scarto positivo dello 0,4%, Fratelli d’Italia vola al 30,4% e consolida . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

