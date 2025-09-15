Frankenstein e il successo al tiff rilanciano le speranze di oscar per il film di del toro
Il film diretto da Guillermo del Toro, Frankenstein, ha suscitato grande interesse sin dalla sua fase di sviluppo, puntando fin dall’inizio a una possibile candidatura agli Oscar. L’opera, che vede un cast stellare guidato da Oscar Isaac e Jacob Elordi, si propone come una rivisitazione moderna di un classico senza tempo, sostenuta dalla passione del regista e dal supporto finanziario di Netflix. Nonostante ciò, la ricezione critica al momento della sua anteprima mondiale al Festival Internazionale del Cinema di Venezia non è stata entusiasta come previsto. ricezione di Frankenstein al TIFF e impatto sulla corsa agli Oscar. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Guillermo del toro e il suo successo agli oscar rilanciano frankenstein
Guillermo del Toro presenta "Frankenstein" a Venezia, un ritorno al suo mito più grande tra mostri e meraviglie.