Franco Ligas morto il volto storico di Mediaset | tv e sport in lutto

Lutto nel mondo della tv, a Mediaset in particolare, e nel calcio italiano: è morto a 79 anni Franco Ligas, storico telecronista sportivo, volto noto di Mediaset e protagonista di memorabili dirette sulla Champions League, sul pugilato e su alcuni dei momenti più intensi dello sport italiano dagli anni '80 in poi. La sua voce, ironica e precisa, ha accompagnato generazioni di telespettatori, rendendo ogni evento non solo una cronaca, ma un racconto appassionante. Si è spento oggi all'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze. Nato a Oristano, Ligas si era trasferito a Firenze a soli 23 anni. Dopo una lunga gavetta, aveva esordito nel 1976 sull'emittente Tele Libera Firenze, firmando un'intervista "scoppiettante" a Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, all'indomani del trionfo italiano in Coppa Davis. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Franco Ligas, morto il volto storico di Mediaset: tv e sport in lutto

In questa notizia si parla di: franco - ligas

E’ morto il giornalista Franco Ligas

È morto Franco Ligas, storica voce dello sport di Mediaset: aveva 80 anni

È morto Franco Ligas, storica voce dello sport di Mediaset: aveva 79 anni

Striscia la notizia. . Addio a Franco Ligas Leggi l’articolo al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/addio-di-striscia-a-franco-ligas-storico-giornalista-e-commentatore-sportivo_880913 #Striscialanotizia #FrancoLigas Vai su Facebook

LUTTO - E' morto Franco Ligas, il giornalista aveva 79 anni https://ift.tt/TNK1le4 - X Vai su X

Morto Franco Ligas, il giornalista sportivo di Mediaset aveva 79 anni; È morto Franco Ligas, volto del calcio a Mediaset: «Rendeva ogni partita un piccolo spettacolo»; Giornalismo sportivo in lutto: è morto Franco Ligas, aveva 79 anni.

È morto il giornalista Franco Ligas, storico volto di Mediaset - Malato da tempo, era nato a Oristano il 10 gennaio 1946 ma la sua carriera professionale si è svolta in Tosc ... Secondo ansa.it

Franco Ligas è morto: il giornalista Mediaset aveva 79 anni - Francesco Franco Ligas, celebre volto Mediaset per 30 anni fino al 2013, era nato a Oristano. Lo riporta msn.com